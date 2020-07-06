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Скрипник: У матчі проти Олександрії не дотерпіли – втрачені очки у боротьбі за друге місце

10:49 - Читать на русском
Скрипник: У матчі проти Олександрії не дотерпіли – втрачені очки у боротьбі за друге місце
Віктор Скрипник / Сайт Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підсумував виступ своєї команди в матчі 29 туру УПЛ проти Олександрії (2:2).

45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
 
Валерій Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерій Лучкевич
45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

"Програючи по ходу першого тайму, ми змогли відігратися і вийти вперед. Це позитив. Але не дотерпіли, зіграли 2:2.

Неоднозначні рішення VAR і красивий гол Хомченовського у відеоогляді матчу Зоря – Олександрія – 2:2

Це засмутило. У боротьбі за друге місце втратили очки. Хоча всі знають, наскільки важко нам даються матчі з Олександрією. Бойова гра. Обидві команди грали на перемогу. Ця нічия настрою не додала. Хотілося б виграти. Якщо ти ведеш 2: 1 у другому таймі, але завершуєш гру внічию... Звичайно ми втратили", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, нічия не дозволила луганцям вийти на чисте друге місце – їх на один пункт випереджають Десна і Динамо.

Зоря розписала нічию з Олександрією в матчі зі скандальними рішеннями VAR – луганці втратили шанс обійти Динамо

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Віктор Віктор Скрипник Зоря - Олександрія Зоря Зоря
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