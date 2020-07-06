Скрипник: У матчі проти Олександрії не дотерпіли – втрачені очки у боротьбі за друге місце

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підсумував виступ своєї команди в матчі 29 туру УПЛ проти Олександрії (2:2).

"Програючи по ходу першого тайму, ми змогли відігратися і вийти вперед. Це позитив. Але не дотерпіли, зіграли 2:2.

Неоднозначні рішення VAR і красивий гол Хомченовського у відеоогляді матчу Зоря – Олександрія – 2:2

Це засмутило. У боротьбі за друге місце втратили очки. Хоча всі знають, наскільки важко нам даються матчі з Олександрією. Бойова гра. Обидві команди грали на перемогу. Ця нічия настрою не додала. Хотілося б виграти. Якщо ти ведеш 2: 1 у другому таймі, але завершуєш гру внічию... Звичайно ми втратили", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, нічия не дозволила луганцям вийти на чисте друге місце – їх на один пункт випереджають Десна і Динамо.

Зоря розписала нічию з Олександрією в матчі зі скандальними рішеннями VAR – луганці втратили шанс обійти Динамо