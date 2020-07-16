Скрипник после поражения от Динамо оценил шансы Зари в борьбе за "серебро"

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после матча 31-го тура УПЛ против Динамо (1:3).

"Счет по игре, можно так сказать. Возможно, когда забили, немного испугались этого быстрого гола. Динамо есть Динамо. Можно сказать, разбудили зверя. Потом играли вперед, моменты были. Но индивидуальное мастерство есть индивидуальное мастерство. Мы и так рады тому, где мы находимся.

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У нас сейчас будет еще одна важная игра дома. Тоже принципиальный соперник. Поэтому мы смотрим вперед. Я похвалил ребят за игру. Мы все отдали на поле. Жаль. А что делать? Нельзя сейчас посыпать голову пеплом. В воскресенье – решающая игра за третье место.

Теоретические шансы побороться за "серебро" есть, если будем фантазировать, что Динамо проигрывает Колосу... Но с учетом того, как все сложилось, у нас – решающая игра за третье место. Если мы берем те, планы, которые у нас были на сезон, возможности и то, где мы находимся, – мы только с гордостью несем это знамя "Заря Луганск". Не думаю, что это поражение выбьет нас из колеи, и на последнюю игру мы выйдем опустошенными.

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Конечно, есть печаль, но это футбол. Выиграли сегодня сильнее, с чем их и поздравляю. Смотрим вперед с оптимизмом. Если выиграем следующую игру, то будем на том месте, где мы хотим быть. Перед сезоном вы могли сказать, что Заря будет такую ​​роль играть в этом чемпионате? Мы проделали огромную работу. То получается, что-то – нет. Мы очень довольны этим сезоном. Вот и все", – цитирует Скрипника Динамомания.