toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Скрипник після поразки від Динамо оцінив шанси Зорі у боротьбі за "срібло"

21:41 - Читать на русском
Скрипник після поразки від Динамо оцінив шанси Зорі у боротьбі за "срібло"
Віктор Скрипник / фото: Шахтар

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився емоціями після матчу 31-го туру УПЛ проти Динамо (1:3).

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

"Рахунок по грі, можна так сказати. Можливо, коли забили, трохи злякалися цього швидкого гола. Динамо є Динамо. Можна сказати, розбудили звіра. Потім грали вперед, моменти були. Але індивідуальна майстерність є індивідуальна майстерність. Ми і так раді тому, де ми перебуваємо.

Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

У нас зараз буде ще одна важлива гра вдома. Теж принциповий суперник. Тому ми дивимося вперед. Я похвалив хлопців за гру. Ми все віддали на полі. Шкода. А що робити? Не можна зараз посипати голову попелом. У неділю – вирішальна гра за третє місце.

Теоретичні шанси поборотися за "срібло" є, якщо будемо фантазувати, що Динамо програє Колосу... Але з урахуванням того, як все склалося, у нас – вирішальна гра за третє місце. Якщо ми беремо ті, плани, які у нас були на сезон, можливості і те, де ми перебуваємо, – ми тільки з гордістю несемо цей прапор "Зоря Луганськ". Не думаю, що ця поразка виб'є нас із колії, і на останню гру ми вийдемо спустошені.

Динамо впевнено перемогло Зорю за тайм – кияни піднялися на другу позицію в УПЛ

Звичайно, є печаль, але це футбол. Виграли сьогодні сильніші, з чим їх і вітаю. Дивимося вперед з оптимізмом. Якщо виграємо наступну гру, то будемо на тому місці, де ми хочемо бути. Перед сезоном ви могли сказати, що Зоря буде таку роль відігравати в цьому чемпіонаті? Ми виконали величезну роботу. Щось виходить, щось – ні. Ми дуже задоволені цим сезоном. От і все", – цитує Скрипника Динамоманія.

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу за друге місце УПЛ
08:00
8449
Теги
Динамо Динамо Динамо - Зоря Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
46
хв
Вест Хем
22:00
Уотфорд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук