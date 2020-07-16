Скрипник після поразки від Динамо оцінив шанси Зорі у боротьбі за "срібло"

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився емоціями після матчу 31-го туру УПЛ проти Динамо (1:3).

"Рахунок по грі, можна так сказати. Можливо, коли забили, трохи злякалися цього швидкого гола. Динамо є Динамо. Можна сказати, розбудили звіра. Потім грали вперед, моменти були. Але індивідуальна майстерність є індивідуальна майстерність. Ми і так раді тому, де ми перебуваємо.

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У нас зараз буде ще одна важлива гра вдома. Теж принциповий суперник. Тому ми дивимося вперед. Я похвалив хлопців за гру. Ми все віддали на полі. Шкода. А що робити? Не можна зараз посипати голову попелом. У неділю – вирішальна гра за третє місце.

Теоретичні шанси поборотися за "срібло" є, якщо будемо фантазувати, що Динамо програє Колосу... Але з урахуванням того, як все склалося, у нас – вирішальна гра за третє місце. Якщо ми беремо ті, плани, які у нас були на сезон, можливості і те, де ми перебуваємо, – ми тільки з гордістю несемо цей прапор "Зоря Луганськ". Не думаю, що ця поразка виб'є нас із колії, і на останню гру ми вийдемо спустошені.

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Звичайно, є печаль, але це футбол. Виграли сьогодні сильніші, з чим їх і вітаю. Дивимося вперед з оптимізмом. Якщо виграємо наступну гру, то будемо на тому місці, де ми хочемо бути. Перед сезоном ви могли сказати, що Зоря буде таку роль відігравати в цьому чемпіонаті? Ми виконали величезну роботу. Щось виходить, щось – ні. Ми дуже задоволені цим сезоном. От і все", – цитує Скрипника Динамоманія.