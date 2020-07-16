Динамо уверенно победило Зарю за тайм – киевляне поднялись на вторую позицию в УПЛ

Заря в битве за серебро в матче 31-го тура УПЛ претерпела оглушительное фиаско, проиграв Динамо.

Луганчане перед началом встречи находились на второй позиции с отрывом от Динамо в одно очко, поэтому киевляне в случае поражения досрочно потеряли бы шансы на серебряные медали УПЛ и квалификацию в Лигу чемпионов. Понимая важность поединка, оба тренера выставили максимально сильные составы – насколько это вообще было возможно в текущей кадровой ситуаций команд. В частности, у Динамо слева в обороне вышел Караваев, но также со старта появился Цыганков. Вербич оказался на острие атаки, но был снят из-за травмы уже в начале.

"Бело-синие" наиболее уязвимые на старте матча, поэтому Заря взяла за цель как можно быстрее оформить комфортный гандикап. Это удалось: уже на 3-й минуте после вбрасывания из аута Бурда выдернулся, мяч прошел мимо на Громова, а Кендзёра не смог его перехватить – как следствие, Артём вышел один на один с Бущаном и открыл счёт! Луганчане старались не останавливаться, но оборона Динамо в следующие минуты перестала ошибаться, а атака на 12-й забила в ответ – это Буяльский ворвался на правый край штрафной и прострелил в центр, а Цыганков выстрелил под перекладину. 1:1! Ещё через четыре минуты Сидорчук классно обыгрался с Буяльским в штрафной и пробил в ближнюю девятку – 2:1! Шок.

Практически сразу Буяльский мог к двум ассистам добавить гол, но его выстрел метров с 11-ти защитникам Зари удалось заблокировать. Кроме того, на 20-й минуте обводным ударом с дистанции гостей напугал Цыганков – до дубля Виктору не хватило считанных сантиметров. "Мужики", однако, сумели собраться и провести ударный отрезок в середине первого тайма: на 24-й минуте после прострела и удачного отскока Юрченко стрелял из центра штрафной (Бущан спас), на 25-й из-за фола в атаке отменили гол Громова, а на 26-й вследствие рикошета удар Кочергина полетел в противоход Бущану – мяч прошёл рядом с каркасом. К 30-й минуте Заря откровенно разрывала Динамо.

Реализовать своё преимущество в чистый гол команде Виктора Скрипника не удалось. Динамо же проснулось в последней трети первого тайма, едва не забив третий мяч на 32-й минуте, когда Буяльский получил парашютик от Шепелева на правый край штрафной и прострелил вдоль линии вратарской на Русина – Назарий в куче-малой не смог пробить! Впрочем, уже на 35-й киевляне добились своего: Русин ворвался на левый край и пробил с рикошетом от Вернидуба, мяч завис над линией вратарской, откуда головой в левый угол пробил Цыганков – 3:1! Заря на последних минутах сумела огрызнуться только неточным и слабым выстрелом Михайличенко со средней дистанции. В подавленном состоянии луганчане ушли на перерыв при комфортном преимуществе Динамо.

Насколько динамично прошел первый тайм, столь же медленно начался второй. Киевляне больше владели мячом, но до 70-й минуты имели лишь один момент – после углового Зари хозяева вылетели в контратаку 3-в-1, но Русин вместо передачи вправо (на Цыганкова) или влево (Буяльскому) в штрафную бесхитростно пробил в защитника. Гости за всё это время огрызнулись тремя контрвыпадами через фланги: первый неточным ударом в Бурду со завершил Кабаев, второй порадовал выстрелом Юрченко с дистанции в левый угол, а третий Громов запорол, пробив с острого угла – в последних двух случаях надёжно сыграл Бущан.

Темп игры в середине второго тайма явно упал, а тут футболистами ещё и травмы начали досаждать. В частности, из нее на 70-й минуте сняли с игры Бурду (на поле вышел Попов, а на 76-й Алексей Михайличенко еще и изменил капитана на Кадири. Виктор Скрипник бросил в бой Абу Ханну, а вместе с ним ещё и Лунева с Иванисеней. Все перестановки существенно освежили игру, что вылилось в ряд опасных моментов.

Так, на 73-й минуте Русин пробивал с левого угла вратарской, Мацапура парировал в центр на Буяльского, а удар в пустые ворота накрыл Абу Ханна – Заря ответила неожиданным выстрелом Лунёва из-за спин защитников, заставив Бущана спасать. На 77-й Цыганков пробивал с острого угла с минимального расстояния, а на 78-й в ближний угол с дистанции нанёс удар де Пена – Мацапура справился, а луганчане огрызнулись контрвыпадом с прострелом Громова вдоль вратарской. К счастью для киевлян, Лунёв немного не успел на замыкание. На 82-й выше ворот выстрелил активный Громов, но он всё равно находился в офсайде. Динамо ответило ударом Попова после подачи с углового – получилось неостро.

На последних минутах моментов уже не возникало. Виктор Скрипник от отчаяния ещё проводил замены, выпуская Каменюку и Белоцерковца, но спасти Зарю это уже не могло. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Динамо, благодаря которой киевляне вышли на второе место в турнирной таблице! В активе "бело-синих" 59 очков, у "мужиков" остаётся 57, а Десна идёт четвертой с 55 пунктами в активе.