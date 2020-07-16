toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА ДЕСНА - АЛЕКСАНДРИЯ

Динамо уверенно победило Зарю за тайм – киевляне поднялись на вторую позицию в УПЛ

21:04 - Читати українською
Динамо уверенно победило Зарю за тайм – киевляне поднялись на вторую позицию в УПЛ

Заря в битве за серебро в матче 31-го тура УПЛ претерпела оглушительное фиаско, проиграв Динамо.

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

Луганчане перед началом встречи находились на второй позиции с отрывом от Динамо в одно очко, поэтому киевляне в случае поражения досрочно потеряли бы шансы на серебряные медали УПЛ и квалификацию в Лигу чемпионов. Понимая важность поединка, оба тренера выставили максимально сильные составы – насколько это вообще было возможно в текущей кадровой ситуаций команд. В частности, у Динамо слева в обороне вышел Караваев, но также со старта появился Цыганков. Вербич оказался на острие атаки, но был снят из-за травмы уже в начале.

"Бело-синие" наиболее уязвимые на старте матча, поэтому Заря взяла за цель как можно быстрее оформить комфортный гандикап. Это удалось: уже на 3-й минуте после вбрасывания из аута Бурда выдернулся, мяч прошел мимо на Громова, а Кендзёра не смог его перехватить – как следствие, Артём вышел один на один с Бущаном и открыл счёт! Луганчане старались не останавливаться, но оборона Динамо в следующие минуты перестала ошибаться, а атака на 12-й забила в ответ – это Буяльский ворвался на правый край штрафной и прострелил в центр, а Цыганков выстрелил под перекладину. 1:1! Ещё через четыре минуты Сидорчук классно обыгрался с Буяльским в штрафной и пробил в ближнюю девятку – 2:1! Шок.

Практически сразу Буяльский мог к двум ассистам добавить гол, но его выстрел метров с 11-ти защитникам Зари удалось заблокировать. Кроме того, на 20-й минуте обводным ударом с дистанции гостей напугал Цыганков – до дубля Виктору не хватило считанных сантиметров. "Мужики", однако, сумели собраться и провести ударный отрезок в середине первого тайма: на 24-й минуте после прострела и удачного отскока Юрченко стрелял из центра штрафной (Бущан спас), на 25-й из-за фола в атаке отменили гол Громова, а на 26-й вследствие рикошета удар Кочергина полетел в противоход Бущану – мяч прошёл рядом с каркасом. К 30-й минуте Заря откровенно разрывала Динамо.

Реализовать своё преимущество в чистый гол команде Виктора Скрипника не удалось. Динамо же проснулось в последней трети первого тайма, едва не забив третий мяч на 32-й минуте, когда Буяльский получил парашютик от Шепелева на правый край штрафной и прострелил вдоль линии вратарской на Русина – Назарий в куче-малой не смог пробить! Впрочем, уже на 35-й киевляне добились своего: Русин ворвался на левый край и пробил с рикошетом от Вернидуба, мяч завис над линией вратарской, откуда головой в левый угол пробил Цыганков – 3:1! Заря на последних минутах сумела огрызнуться только неточным и слабым выстрелом Михайличенко со средней дистанции. В подавленном состоянии луганчане ушли на перерыв при комфортном преимуществе Динамо.

Насколько динамично прошел первый тайм, столь же медленно начался второй. Киевляне больше владели мячом, но до 70-й минуты имели лишь один момент – после углового Зари хозяева вылетели в контратаку 3-в-1, но Русин вместо передачи вправо (на Цыганкова) или влево (Буяльскому) в штрафную бесхитростно пробил в защитника. Гости за всё это время огрызнулись тремя контрвыпадами через фланги: первый неточным ударом в Бурду со завершил Кабаев, второй порадовал выстрелом Юрченко с дистанции в левый угол, а третий Громов запорол, пробив с острого угла – в последних двух случаях надёжно сыграл Бущан.

Темп игры в середине второго тайма явно упал, а тут футболистами ещё и травмы начали досаждать. В частности, из нее на 70-й минуте сняли с игры Бурду (на поле вышел Попов, а на 76-й Алексей Михайличенко еще и изменил капитана на Кадири. Виктор Скрипник бросил в бой Абу Ханну, а вместе с ним ещё и Лунева с Иванисеней. Все перестановки существенно освежили игру, что вылилось в ряд опасных моментов.

Так, на 73-й минуте Русин пробивал с левого угла вратарской, Мацапура парировал в центр на Буяльского, а удар в пустые ворота накрыл Абу Ханна – Заря ответила неожиданным выстрелом Лунёва из-за спин защитников, заставив Бущана спасать. На 77-й Цыганков пробивал с острого угла с минимального расстояния, а на 78-й в ближний угол с дистанции нанёс удар де Пена – Мацапура справился, а луганчане огрызнулись контрвыпадом с прострелом Громова вдоль вратарской. К счастью для киевлян, Лунёв немного не успел на замыкание. На 82-й выше ворот выстрелил активный Громов, но он всё равно находился в офсайде. Динамо ответило ударом Попова после подачи с углового – получилось неостро.

На последних минутах моментов уже не возникало. Виктор Скрипник от отчаяния ещё проводил замены, выпуская Каменюку и Белоцерковца, но спасти Зарю это уже не могло. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Динамо, благодаря которой киевляне вышли на второе место в турнирной таблице! В активе "бело-синих" 59 очков, у "мужиков" остаётся 57, а Десна идёт четвертой с 55 пунктами в активе.

blog_ava
Динамо – Заря: анонс матча за второе место УПЛ
08:00
8376
Теги
Динамо Киев - Заря Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
мин
Кристал Пэлас
22:15
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук