Динамо – Заря – видео голов

Динамо принимает Зарю в центральном матче 31 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Заря на "Футбол 24".

Центральный матч 31-го тура УПЛ Динамо – Заря начался в 19:00 на киевском НСК Олимпийский. На момент начала игры луганчане находились на второй позиции с отрывом от Динамо в одно очко, а Десна, которая шла четвертой, отставала от Зари на два зачетных балла. Киевляне в случае поражения теряют шансы на серебряные медали, а в случае победы откроют себе путь к серебру.

Динамо – Заря: онлайн-видеотрансляция битвы за второе место в УПЛ

Уже на второй минуте Заря вышла вперед. Банальное вбрасывание аута поставило в ловушку защитников Динамо, которые не сориентировались в ситуации, выпустив Громова один на один з Бущаном. Экс-динамовец свой шанс не упустил, пробив мимо голкипера. 0:1 – команда Скрипника шокирует Динамо.

Динамо – Заря: видео гола Громова

Впрочем, уже на 14-й и 15-й минутах киевляне забили дважды в ответ. Отличились Цыганков и Сидорчук. В обоих случаях ассистировал Виталий Буяльский. Сначала Цыганков расстрелял Мацапуру (номинально четвертого вратаря Зари) ударом с линии вратарской, сравняв счет, а тут же Сидорчук ударом с угла штрафной во второй раз поразил ворота Зари. Киевляне быстро перевернули ход игры после провального начала поединка.

Динамо – Заря: видео гола Цыганкова:

Динамо – Заря: видео гола Сидорчука:

Еще в первом тайме подопечные Михайличенко забили снова. Назарий Русин, который на 11-й минуте заменил травмированного Вербича, пробил по воротам, но Виталий Вернидуб заблокировал его попытку. Впрочем, первым на мяче был Цыганков, который ударом головой в противоход голкиперу сделал счет 3:1.

Динамо – Заря: видео гола Цыганкова: