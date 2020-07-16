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ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА ДЕСНА - АЛЕКСАНДРИЯ

Динамо – Заря – видео голов

19:55 - Читати українською
Динамо – Заря – видео голов
Динамо – Заря – видео голов и обзор матча 16 июля 2020 / ФК Динамо

Динамо принимает Зарю в центральном матче 31 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Заря на "Футбол 24".

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

Центральный матч 31-го тура УПЛ Динамо – Заря начался в 19:00 на киевском НСК Олимпийский. На момент начала игры луганчане находились на второй позиции с отрывом от Динамо в одно очко, а Десна, которая шла четвертой, отставала от Зари на два зачетных балла. Киевляне в случае поражения теряют шансы на серебряные медали, а в случае победы откроют себе путь к серебру.

Динамо – Заря: онлайн-видеотрансляция битвы за второе место в УПЛ

Уже на второй минуте Заря вышла вперед. Банальное вбрасывание аута поставило в ловушку защитников Динамо, которые не сориентировались в ситуации, выпустив Громова один на один з Бущаном. Экс-динамовец свой шанс не упустил, пробив мимо голкипера. 0:1 – команда Скрипника шокирует Динамо.

Динамо – Заря: видео гола Громова

Впрочем, уже на 14-й и 15-й минутах киевляне забили дважды в ответ. Отличились Цыганков и Сидорчук. В обоих случаях ассистировал Виталий Буяльский. Сначала Цыганков расстрелял Мацапуру (номинально четвертого вратаря Зари) ударом с линии вратарской, сравняв счет, а тут же Сидорчук ударом с угла штрафной во второй раз поразил ворота Зари. Киевляне быстро перевернули ход игры после провального начала поединка.

Динамо – Заря: видео гола Цыганкова:

Динамо – Заря: видео гола Сидорчука:

Еще в первом тайме подопечные Михайличенко забили снова. Назарий Русин, который на 11-й минуте заменил травмированного Вербича, пробил по воротам, но Виталий Вернидуб заблокировал его попытку. Впрочем, первым на мяче был Цыганков, который ударом головой в противоход голкиперу сделал счет 3:1.

Динамо – Заря: видео гола Цыганкова:

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