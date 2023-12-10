Матч, как и онлайн-трансляция Ворскла – Рух, стартовал в 13:00. Обе команды претендуют на места в еврокубковой зоне. На момент начала игры "желто-черные" занимали 6-ю позицию турнирной таблицы УПЛ (25 баллов). Полтавчане отставали на три очка и шли седьмыми.

Команда Виктора Скрипника набрала солидную форму – беспроигрышная серия Ворсклы в чемпионате Украины насчитывала уже 5 туров. При этом "зелено-белые" побеждали исключительно на выезде (в частности, в прошлом туре обыграли СК Днепр-1). В Полтаве Ворскла не выигрывала уже 5 туров – 2 ничьих и 3 поражения. К слову, матч с Рухом стал для "зелено-белых" 400-м домашним поединком в чемпионатах Украины. Рух, который очень удачно стартовал в чемпионате, в последних турах несколько сдал. В последних двух матчах подопечные Виталия Пономарева даже не забивали (правда, соперниками были Динамо и Заря).

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Первые минуты активнее провели хозяева. Лучшим моментом на старте матча был прострел/удар Кане с правого фланга – мяч попал в каркас ворот и покинул поле. Рух ответил неточным ударом Пастуха из пределов штрафной. Стоит отметить, что на действия футболистов существенно влияло далеко не идеальное состояние поля. В Полтаве выпало большое количество снега, а газон, хоть и был очищен, однако комфортным от этого не стал.

Ошибка Якубу, помешавшего сыграть Исенко на выходе, едва не завершилась для Ворсклы пропущенным голом, но сам ганец в подкате заблокировал удар Карабина. У полтавчан с острого угла снова пробил Кане – мимо дальнего угла. Был у малийца еще один момент. Ибрахим оказался первым на мяче после рикошета от Слюбика, однако точность снова подвела 50-го номера полтавчан - выше.

Первый же удар в створ стал голевым. На 24-й минуте Василий Рунич после классного навеса Пастуха вывел гостей вперед. Точный удар головой без шансов для Павла Исенко. 0:1 – Рух повел в счете, прервав безголевую серию.

Ворскла могла быстро отыграться. На 32-й минуте. Кане опередил Ледвия и упал в штрафной после контакта с кипером Руха, а Степанюк, доигравший эпизод, в падении не попал в пустые ворота! Алексей Деревинский послушал VAR на предмет назначения пенальти, однако 11-метрового подопечные Скрипника не получили. Буквально тут же у Степанюка был еще один момент, однако Руслан не попал в ближний угол из пределов вратарской. До перерыва у полтавчан был еще один шанс. Кане в нескольких метрах от ворот не сумел обработать мяч после паса Степанюка. Возможно, помешал как раз газон.

В итоге, первый тайм завершился со счетом 0:1, а после свистка на перерыв возникла небольшая стычка. Ее спровоцировал Кане, который, услышав свисток, в нервах влупил мяч в Виталия Романа. Желтая карточка для малийца.

На старте второго тайма Исенко спас полтавчан после неприятного удара Карабина низом. У хозяев Фелипе крутил в дальний угол – неточно. Рух едва не удвоил счет, но Лях с линии вратарской не попал по мячу, находясь перед пустыми воротами! Еще долго будут вспоминать нынешний газон футболисты обеих команд. Или же наоборот, как можно скорее захотят его забыть.

Был еще один спорный эпизод после падения Кане на линии штрафной после контакта с Пидгурским. Деревинский выслушал ассистентов VAR и пенальти не назначил. На 79-й после очередного падения Степанюка в штрафной арбитр уже не выдержал – желтая за симуляцию. Справедливо.

На 83-й минуте Ворскла отыгралась. Забил Степанюк, который получил мяч в штрафной, развернулся, оттеснил Дидыка и пробил мимо Ледвия. Но уже в следующей атаке полтавчане остались в меньшинстве. Степанюк поскользнулся, и падая, пытаясь достать мяч, ударил по ноге соперника. Вторая желтая – после забитого гола нападающий тут же подвел свою команду.

В итоге, 1:1 – Рух завершил 2023 год ничьей и поднялся на 5 место турнирной таблицы Премьер-лиги. Львовяне набрали 26 очков и на 1 пункт оторвались от Динамо, у которого, правда, 4 матча в запасе. Ворскла осталась седьмой (23 балла), продолжив свою беспроигрышную серию в УПЛ. Еще сегодня, 10 декабря, команду Скрипника может обойти Колос, если обыграет Черноморец в Одессе.

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