Скрипник отреагировал на слухи о финансовом кризисе в Заре – команда готовится к важной битве с Динамо

Главный тренер Зари Виктор Скрипник оценил состояние своих подопечных перед матчем 26 тура УПЛ против Динамо.

"Я смотрю на команду со стороны, как тренер, и скажу, что с каждой игрой мы выглядим лучше и лучше. Да, два месяца простоя сказываются на качестве игры. Есть хорошие отрывки, команда набирает обороты. Также сейчас и погода изменилась. Что касается кадровой ситуации, травмированных нет. Но Леднев пропустит матч с Динамо. Его отсутствие было запланировано. Есть правила игры и мы их принимаем. Зато он нам в других матчах помогает.

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Матч с Динамо будет важным, но не решающим. У нас еще будет семь игр. Понятно, что психологическая составляющая может сыграть свою роль. Но эта игра не решающая при любом исходе. Команды будут соревноваться при любых обстоятельствах. Динамо накануне обыграло Александрию с крупным счетом (5:1). Этим и славится Киев. У Динамо все добротные игроки, они показали хорошую игру в предыдущем туре. Но мы смотрим на себя. Хочется, чтобы в качестве игры улучшение было. Но лучше выиграть при плохой игре, чем расхваливать друг друга при хорошей игре и поражении. Специалисты может нас и ругают, но мы рады, что выиграли в последнем туре.

Финансовый кризис в Заре? Мы тоже читаем эти новости только в прессе. Но мы играем в футбол. И эти вопросы следует адресовать руководству клуба", – заявил Скрипник в комментарии Meta-ratings.

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