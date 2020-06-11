Скрипник відреагував на чутки про фінансову кризу в Зорі – команда готується до важливої битви з Динамо

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив стан своїх підопічних перед матчем 26 туру УПЛ проти Динамо.

"Я дивлюся на команду збоку, як тренер, і скажу, що з кожною грою ми виглядаємо краще і краще. Так, два місяці простою позначаються на якості гри. Є хороші уривки, команда набирає обертів. Також зараз і погода змінилася. Що стосується кадрової ситуації, травмованих немає. Але Лєднєв пропустить матч з Динамо. Його відсутність була запланована. Є правила гри і ми їх приймаємо. Зате він нам в інших матчах допомагає.

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Матч з Динамо буде важливим, але не вирішальним. У нас ще буде сім ігор. Зрозуміло, що психологічна складова може зіграти свою роль. Але ця гра не вирішальна при будь-якому результаті. Команди змагатимуться за будь-яких обставин. Динамо напередодні обіграло Олександрію з великим рахунком (5:1). Цим і славиться Київ. У Динамо всі добротні гравці, вони показали хорошу гру в попередньому турі. Але ми дивимося на себе. Хочеться, щоб в якості гри поліпшення було. Але краще виграти при поганій грі, ніж розхвалювати один одного при хорошій грі і поразці. Фахівці може нас і лають, але ми раді, що виграли в останньому турі.

Фінансова криза в Зорі? Ми теж читаємо ці новини тільки в пресі. Але ми граємо в футбол. І ці питання варто адресувати керівництву клубу", – заявив Скрипник в коментарі Meta-ratings.

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