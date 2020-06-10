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Заря может прекратить существование – СМИ рапортуют о серьезных проблемах

08:19 202 Читати українською
Заря может прекратить существование – СМИ рапортуют о серьезных проблемах
Заря может исчезнуть? / официальный сайт клуба

Луганский клуб рискует исчезнуть с футбольной карты Украины, если не квалифицируется хотя бы в групповой турнир Лиги Европы по итогам текущего сезона.

Заря столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Как известно, бывший генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов заявлял, что президент клуба Евгений Геллер не финансирует Зарю с 2014 года. В последнее время луганчане живут исключительно благодаря продаже футболистов и призовым за выступления в еврокубках.

Именно последний пункт и будет иметь определяющее значение для будущего Зари. Если команда Виктора Скрипника не сможет квалифицироваться хотя бы в групповой турнир Лиги Европы 2020/21, то клуб может прекратить свое существование. Об этом дал понять сам президент Зари Евгений Геллер. Выход в групповую стадию еврокубков позволит луганчанам получить деньги для функционирования клуба, утверждает Tribuna.

Напомним, после 25-ти туров УПЛ подопечные Виктора Скрипника занимают 2 место в турнирной таблице, находясь в зоне квалификации в ЛЧ. Следующий матч Заря сыграет против главного конкурента – киевского Динамо.

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Заря Заря Главное Евгений Геллер футбольные финансы
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