"Очень тяжелая игра. Погода зимняя, низкая температура и соперник принципиальный, мотивированный. У них было 4 поражения подряд, ребята хотят себя реабилитировать. Да и с учетом того, что у нас достаточно насыщенный график, до сих пор – мы восстанавливаемся, через несколько дней играем. Вот уже скоро нас ждет долгий перелет в Португалию.

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Заслуженная победа, но достаточно тяжелая. К счастью, мы привыкли к такой погоде быстрее и начали действовать активнее. И в прошлом сезоне часто такое было, мы первый тайм больше привыкаем к сопернику. Я считаю, что это неплохо, пусть даже ребята будут забивать во вторых таймах, чтобы выигрывали.

Кочергин? Заболел немного, сейчас такая погода. Надеемся, что ничего серьезного. Завтра сдаем ПЦР-тесты и надеемся на лучшее.

Мы рады, что у нас есть болельщики, благодарны им за поддержку. Хотим им пожелать обязательно здоровья, счастья, благополучия и в то же время терпения, потому что команда отдается на поле, хочет всегда побеждать, но, к сожалению, не всегда так бывает. Еще раз повторюсь, мы относимся с благодарностью к болельщикам. Они верят в нас – мы играем для них", – цитирует Срипника официальный сайт Зари.

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