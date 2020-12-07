"Дуже важка гра. Погода зимова, низька температура і суперник принциповий, мотивований. У них було 4 поразки поспіль, хлопці хочуть себе реабілітувати. Та й з урахуванням того, що у нас достатньо насичений графік, до сих пір – ми відновлюємося, через кілька днів граємо. Ось уже невдовзі на нас чекає довгий переліт до Португалії.

Зоря – СК Дніпро-1 – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Заслужена перемога, але досить важка. На щастя, ми звикли до такої погоди швидше і почали діяти активніше. І в минулому сезоні часто таке було, ми перший тайм більше звикаємо до суперника. Я вважаю, що це непогано, нехай навіть хлопці будуть забивати у других таймах, аби вигравали.

Кочергін? Захворів трохи, зараз така погода. Сподіваємося, що нічого серйозного. Завтра здаємо ПЛР-тести і сподіваємося на краще.

Ми раді, що у нас є вболівальники, вдячні їм за підтримку. Хочемо їм побажати обов'язково здоров'я, щастя, благополуччя і в той же час терпіння, тому що команда віддається на полі, хоче завжди перемагати, але, на жаль, не завжди так трапляється. Ще раз повторюся, ми ставимося з вдячністю до вболівальників. Вони вірять в нас – ми граємо для них", – цитує Срипника офіційний сайт Зорі.

Зоря здолала ослаблений СК Дніпро-1 завдяки дублю Громова