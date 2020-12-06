СК Днепр-1 подошел к матчу с определенными потерями из-за вспышки коронавируса в клубе, поэтому Заря прогнозируемо завладела инициативой с первых минут встречи. Луганчане создали несколько острых моментов, но счет до перерыва так и не был открыт.

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Во втором тайме за дело взялся один из лидеров Зари Громов. Первый мяч хавбек забил после хаоса в штрафной днепрян, а в ситуации со вторым голом Артем мастерски перевел круглого в ворота, обыграв защитника соперника. Добил гостей Дмитрий Иванисеня, забив после подачи с углового.

Стоит отдать должное подопечным Йовичевича, они не опустили руки и в конце матча сумели отквитать один мяч.

После 12-ти туров Заря расположилась на 5-й строчке с 17-ю очками, СК Днепр-1 остался на 12-м месте – до зоны вылета лишь расстояние в два зачетных балла.

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