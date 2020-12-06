Заря принимала СК Днепр-1 в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Первый тайм при определенном преимуществе хозяев завершился без забитых мячей, весь экшн соперники приберегли на вторую половину встречи.

Заря одолела ослабленный СК Днепр-1 благодаря дублю Громова

После перерыва Заря отгрузила сопернику три мяча, два из которых забил Артем Громов. В конце встречи днепряне все же сумели отквитать один гол, но на распределение очков это не повлияло.

После 12-ти туров УПЛ Заря – 5-я, СК Днепр-1 остается на 12-й строчке.

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