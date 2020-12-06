Заря – СК Днепр-1 – 3:1 – видео голов и обзор матча
22:22 - Читати українською
Заря принимала СК Днепр-1 в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
завершено
52’ Артём Громов
75’ Артём Громов
52’ Артём Громов
75’ Артём Громов
Первый тайм при определенном преимуществе хозяев завершился без забитых мячей, весь экшн соперники приберегли на вторую половину встречи.
Заря одолела ослабленный СК Днепр-1 благодаря дублю Громова
После перерыва Заря отгрузила сопернику три мяча, два из которых забил Артем Громов. В конце встречи днепряне все же сумели отквитать один гол, но на распределение очков это не повлияло.
После 12-ти туров УПЛ Заря – 5-я, СК Днепр-1 остается на 12-й строчке.
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