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Назарина признался, почему отказался от мечты играть в Европе ради Карпат и Зари

14:09 - Читати українською
Назарина признался, почему отказался от мечты играть в Европе ради Карпат и Зари
Егор Назарина / фото: Заря

Полузащитник Зари Егор Назарина рассказал, почему решил покинуть бельгийский Антверпен и подписать контракт с луганчанами.

"Вариант остаться в Антверпене конечно был, но я хотел перейти в другой клуб, где меня больше будут уважать и на меня больше будут рассчитывать. Там неизвестно – играл бы или нет. Чувствую, что я готов на 100 процентов, чтобы играть в бельгийском чемпионате. Тренеры Антверпена рассчитывали на меня, как на игрока основного состава. Но произошло то, что произошло, и будем двигаться дальше.

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Теперь новый вызов в карьере, отличная команда и тренер, плюс игра в еврокубке. Это для меня хорошая мотивация. Рад, что здесь оказался. Я хотел остаться в Европе, смотрел только туда, это была моя мечта. Год назад перешел в Карпаты, поскольку не было возможности перейти в другую команду в последний день трансферного окна. Но я считаю, что этот год можно занести мне в актив.

Заря – это был осознанный шаг, я буквально сразу принял их предложение. Это более европейская команда, и сразу видно, что тренер с европейским менталитетом. Сейчас это большой клуб, который уверенно конкурирует с грандами. Для меня это большой вызов. Проблем с адаптацией, думаю, не будет. Я со многими знаком или даже играл вместе. Насколько я слышал, в Заре очень хороший коллектив", – сказал Назарина в комментарии телеканалу Футбол.

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