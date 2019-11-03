Александрия в боевом матче уверенно одолела Мариуполь

Александрия унесла три очка в матче 13-го тура УПЛ против Мариуполя. Читайте отчет о поединке на Футбол 24.

Старт поединка проходил с небольшим преимуществом Александрии. Подопечные Шарана чаще появлялись с мячом у ворот соперника, оставив гостям право на контратаки. В обоих случаях особой остроты не возникало.

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На 28-й минуте арбитр заметил игру рукой у защитника приазовцев Алексея Быкова и назначил пенальти. Пробивать 11-метровый взялся Дмитрий Гречишкин, но голкипер Мариуполя Евгений Гальчук угадал угол и парировал удар.

Еще до свистка на перерыв гости остались в меньшинстве. В верховой борьбе Быков жестко налетел на Валерия Лучкевича, арбитр без раздумий показал игроку красную карту. Стоит отдать должное хавбеку Александрии, который после столкновения сумел продолжить поединок, хотя врачи долго его возвращали в себя.

Во втором тайме зрителей ожидал настоящий голепад. Хозяева воспользовались численным большинством и открыли счет на 55-й минуте. Кирилл Ковалец протащил мяч по левому флангу и прострелил в штрафную, где удачно замкнул атаку Безбородько.

Через 2 минуты тот же Ковалец, вдохновившись своим ассистом, удвоил преимущество Александрии, классно пробив издалека в угол ворот Гальчука. Хозяева не собирались останавливаться и под давлением заставили защитника приазовцев Виктора Корниенко срезать мяч в собственные ворота – 3:0.

Подопечные Бабича все же сумели избежать разгромного поражения и благодаря удачной игре Вячеслава Чурко на добивании – покинули поле с голом престижа.

Победа закрепила Александрию на 5-й строчке и вплотную приблизила к Динамо (24 очка), которому еще предстоит провести свой поединок против Львова. Мариуполь расположился на 6-й строчке, расстояние до команды Шарана составляет 7 очков.

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