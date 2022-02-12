"Эти игроки просто не хотят заниматься черновой работой. Когда смотришь матч, становится очевидно, что никто из них не хочет отрабатывать, это безумие.

Рангник попытался оправдать очередную потерю очков Манчестер Юнайтед

А потом смотришь на Саутгемптон и видишь, что там все отлично работают на своих позициях. Мы говорили о взаимопомощи, и у Саутгемптона игроки поддерживали друг друга на каждом куске поля. У МЮ ничего подобного не было.

Одна команда имеет настоящего тренера, а вторая – спортивного директора. Такого у МЮ не должно быть", – цитирует Скоулза Manchester Evening News.

Напомним, кроме тренерской деятельности наставник Юнайтед Ральф Рангник ранее работал в должности спортдира в Зальцбурге и РБ Лейпциг.

Манчестер Юнайтед не смог победить Саутгемптон, оставшись вне топ-4 АПЛ