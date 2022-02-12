"К сожалению, все сложилось очень похоже на последние наши матчи. Это четвертый раз, когда мы вели в счете, но в итоге набирали одно очко вместо трех. Трудно это принять, но придется.

Манчестер Юнайтед не смог победить Саутгемптон, оставшись вне топ-4 АПЛ

Первые полчаса мы играли хорошо. Я был доволен. Мы не разрешали создавать много моментов сопернику, хотя у них все же были шансы при контратаках. А в начале второго тайма им удалось забить. После этого моменты были у обеих команд, у нас острее. Но сейчас нам не удается сохранять хладнокровие и структуру игры дольше тайма.

Нам следует понять наше положение. Саутгемптон выиграл 3:2 у Тоттенхэма, хотя ожидалась легкая победа "шпор". Мы ведь сегодня взяли одно очко. Мы ждали, что возьмем три, и нам нужно было брать все три, но сложилось так, как сложилось.

Вот почему у нас была смена тренера и почему мы в своем нынешнем положении", – цитирует Рангника BBC.

После 24 туров АПЛ Манчестер Юнайтед располагается на 5-й строчке турнирной таблицы.

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