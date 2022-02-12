Скоулз: Саутгемптон має тренера, а Манчестер Юнайтед – спортивного директора
Легенда МЮ Пол Скоулз розкритикував манкуніанців після нічиєї із Саутгемптоном (1:1).
"Ці гравці просто не хочуть займатися чорновою роботою. Коли дивишся матч, стає очевидно, що ніхто з них не хоче відпрацьовувати, це божевілля.
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А потім дивишся на Саутгемптон і бачиш, що там всі чудово працюють на своїх позиціях. Ми говорили про взаємодопомогу, і у Саутгемптона гравці підтримували один одного на кожному шматку поля. У МЮ нічого подібного не було.
Одна команда має справжнього тренера, а друга – спортивного директора. Такого в МЮ не повинно бути", – цитує Скоулза Manchester Evening News.
Нагадаємо, окрім тренерської діяльності, наставник Юнайтед Ральф Рангнік раніше працював на посаді спортдира у Зальцбургу та РБ Лейпциг.
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