"Ці гравці просто не хочуть займатися чорновою роботою. Коли дивишся матч, стає очевидно, що ніхто з них не хоче відпрацьовувати, це божевілля.

Рангнік спробував виправдати чергову втрату очок Манчестер Юнайтед

А потім дивишся на Саутгемптон і бачиш, що там всі чудово працюють на своїх позиціях. Ми говорили про взаємодопомогу, і у Саутгемптона гравці підтримували один одного на кожному шматку поля. У МЮ нічого подібного не було.

Одна команда має справжнього тренера, а друга – спортивного директора. Такого в МЮ не повинно бути", – цитує Скоулза Manchester Evening News.

Нагадаємо, окрім тренерської діяльності, наставник Юнайтед Ральф Рангнік раніше працював на посаді спортдира у Зальцбургу та РБ Лейпциг.

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Саутгемптон, залишившись поза межами топ-4 АПЛ