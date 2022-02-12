Чемпионат Англии 2021/22, 25-й тур

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 1:1

Голы: Санчо, 21 – Адамс, 48

Брентфорд – Кристал Пелас – начало в 17:00

Уотфорд – Брайтон – начало в 17:00

МЮ тяжело начал февраль, вылетев из Кубка, потеряв очки в матче против Бёрнли и опустившись на пятую строчку. "Дьяволам" в домашней встрече с Саутгемптоном необходимо было реабилитироваться, однако первый тайм вряд ли понравился фанатам на Олд Траффорд. У хозяев были классные моменты – в частности, удар Роналду в пустые ворота заблокировал Перро, а Санчо выходил один на один – но и Саутгемптон имел несколько шикарных случаев, чтобы отличиться. Тем не менее, именно манкунианцы открыли счёт на 21-й минуте в результате прорыва Рашфорда правым флангом и прострела на Санчо. 1:0!

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После пропущенного гола "святые" трижды могли забить, однако отчаянная игра Де Хеа выручила МЮ. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "красных дьяволов" – впрочем, всего через две минуты после старта второго тайма Адамс принял разрезной пас в штрафную и сравнял счёт точным ударом в дальний угол (с рикошетом от штанги). Гости могли и вперёд выйти, однако классный дальний выстрел Брои в девятку парировал Де Хеа, выход Армандо один на один завершился неточным пасом, а удар Ромеу метров с 15-ти прошел над перекладиной.

МЮ также получал пространство для атак, но моментов было не так и много. На 67-й минуте Фостер парировал удар Роналду и добивание Далота, а на 72-й Криштиану забил – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда (кстати, в первом тайме из-за его офсайда не зафиксировали гол Погба). Кроме того, в компенсированное время Фостер отразил замыкание в исполнении Магуайра. Вот и вся острота. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью, в результате которой Манчестер Юнайтед не смог вернуться в зону ЛЧ.

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