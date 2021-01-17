"Скорее всего, это будет не футбол": Милевский намекнул, чем будет заниматься после завершения карьеры
Форвард Миная Артем Милевский уже планирует свое будущее.
"Я говорил, что Минай – последний клуб. Дальше – есть задумка. Посмотрим, как она будет осуществляться.
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Думаю, должно все получиться, но это пока секрет. Могу сказать, что это, скорее всего, будет не футбол. Бизнес? Не бизнес. Оставим это за скобками", – сказал Милевский в комментарии программе "ПРОФУТБОЛ Digital".
Напомним, Милевский присоединился к Минаю в конце прошлого года на правах свободного агента. До этого 36-летний форвард выступал за Динамо Брест.
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