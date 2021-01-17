"Я говорил, что Минай – последний клуб. Дальше – есть задумка. Посмотрим, как она будет осуществляться.

Милевский признался, каких матчей УПЛ ожидает больше всего – в списке не только Динамо и Шахтер

Думаю, должно все получиться, но это пока секрет. Могу сказать, что это, скорее всего, будет не футбол. Бизнес? Не бизнес. Оставим это за скобками", – сказал Милевский в комментарии программе "ПРОФУТБОЛ Digital".

Напомним, Милевский присоединился к Минаю в конце прошлого года на правах свободного агента. До этого 36-летний форвард выступал за Динамо Брест.

"Якщо зателефонує Мілевський і скаже: "Я хочу в МЛС": українці відкрили у США унікальне футбольне агентство