Украинский нападающий Миная Артем Милевский рассказал о своих ожиданиях от матчей после возвращения в УПЛ.

"Думаю, хорошим результатом будет остаться на том же месте, не ниже, чем сейчас. В десятке, возможно, в шестерке или восьмерке. Команда и так сделала огромный шаг за эти годы. Ежегодно подниматься: от любителей во Вторую лигу, затем в Первую и сразу в УПЛ.

Милевский дебютировал за Минай с поражения своей бывшей команде

Главной целью будет остаться в УПЛ, но будет интересно играть, со всеми будут зарубы. Для меня много встреч интересных. Жду встреч с Селезневым, с Хобленко. Понятно, что есть игры с Динамо и Шахтером, но это другой уровень. Надеюсь, увижу Дарио Срну", – сказал Милевский в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Милевский присоединился к Минаю в конце прошлого года на правах свободного агента. До этогоу 36-летний форвард выступал за Динамо Брест.

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