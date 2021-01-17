"Я казав, що Минай – останній клуб. Далі – є задумка. Подивимося, як вона буде втілюватися.

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Думаю, має все вийти, але це поки секрет. Можу сказати, що це, швидше за все, буде не футбол. Бізнес? Не бізнес. Залишимо поки за дужками", – сказав Мілевський у коментарі програмі "ПРОФУТБОЛ Digital".

Нагадаємо, Мілевський приєднався до Миная наприкінці минулого року на правах вільного агента. До цього 36-річний форвард виступав за Динамо Брест.

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