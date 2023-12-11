В понедельник, 11 декабря, на 73 году жизни скончался Николай Дударенко, многолетний работник структуры ДЮСШ ФК Львов. Об этом информирует клубная страничка в Facebook.

Известный экс-форвард оказался в реанимации – его внук играл за Карпаты

В конце ноября Дударенко угодил в реанимацию, но так и не пошел на поправку.

Дударенко работал в структуре ДЮСШ ФК Львов с первых дней основания школы – с игроками 1994 года рождения, а затем – с игроками 2005 и 2008 года рождения. Именно он стал первым тренером форварда сборной Украины Романа Яремчука. Также его воспитанниками стали Богдан Шуст, Григорий и Борис Баранцы и Владимир Кардаш.

Внук Николая Ивановича, Александр Дударенко выступал за Карпаты.

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