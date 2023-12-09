Первый тайм поединка в Мадриде можно выбросить в мусорку. И не только потому, что Яремчук остался в запасе. Просто без него "летучие мыши" провели всего два один удар по воротам – после подачи с углового, со скудной остротой. Хетафе свой первый выстрел вообще нанес перед перерывом.

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После нее игра стала более напряженной. Прежде всего, из-за удаления в составе гостей. Паулиста получил вторую желтую всего через четыре минуты после возобновления игры, отмахнувшись в Латасу и придержав его за шею. А первое предупреждение Габриэль получил за разговоры.

Хетафе окружил штрафную и начал разыгрывать численное большинство, что вылилось сразу в три момента за минуту. На 55-й Гринвуд опасно прострелил с острого угла, Мамардашвили отбил на Латасу, а тот пробил головой с метра – голкипер парировал.

Через несколько секунд после он достал из-под перекладины дальний выстрел Мильи, а на 57-й Жорди Мартин переиграл всю оборону "летучих мышей" на дриблинге. Выход один на один завершился ударом в Мамардашвили. Еще один опасный эпизод произошел на 80-й минуте, когда Мата зацепился за отскок и пробил с близкого расстояния. Грузинский вратарь спас и здесь.

Валенсия ничем не отвечала. Хетафе же так давил, что о появлении Яремчука речь идти не могла – "летучие мыши" всеми силами цеплялись за ничью, обороняясь с отчаянием обреченных. Впрочем, на 87-й минуте мадридцы таки открыли счет. Иглесиас исполнил зрячую подачу с правого фланга, а Майораль замкнул ударом головой под дальнюю штангу. 1:0!

А уже на 89-й Валенсия осталась в меньшинстве. Герра получил прямую красную, причем ее показали за разговоры. Еще через несколько секунд Рубен Бараха бросил в бой нападающих – Каноса и Яремчука. Арбитр тоже пришел на помощь, удалив из состава хозяев Домингуша Дуарте (причем непонятно за что).

Несмотря на эти старания, Валенсия даже не провела ни одной атаки. Яремчук за пять минут успел сделать всего три касания и отдать 1 передачу (неточную), но в активе украинца одно выигрышное единоборство.

Таким образом, Хетафе набрал 22 очка, поднявшись на восьмую позицию. Валенсия же, имея на три зачетных балла, опустилась на десятую строчку.

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