Николай Дударенко, дедушка экс-форварда Карпат Александра Дударенко, попал в реанимацию, сообщил журналист Александр Паук на своей странице в Facebook.

"Это самое главное для мужчины": Луческу озвучил главный критерий в выборе следующего клуба

"В свое время это был хороший футболист и успешный тренер, который воспитал несколько поколений мастеров кожаного мяча. Теперь этот гражданин Украины, забытый Богом и людьми, тяжелобольным оказался в реанимации, одной из львовских клиник", – говорится в посте.

Напомним, что Николай Дударенко во время игровой карьеры выступал за ряд украинских клубов Второй лиги (Горынь, Авангард, СК Луцк, СКА Львов, Торпедо Луцк). В статусе тренера он возглавлял женский футзальный клуб Львовянка. Также Дударенко работал детским тренером, а из наиболее известных его воспитанников – Роман Яремчук и братья Борис и Григорий Баранцы.

Карпаты разбили Ниву за тайм, неудача Буковины и победа Металлиста: Первая лига