У понеділок, 11 грудня, на 73 році життя помер Микола Дударенко, багаторічний працівник структури ДЮФШ ФК Львів. Про це інформує клубна сторінка у Facebook.

Відомий екс-форвард опинився у реанімації – його внук грав за Карпати

Наприкінці листопада Дударенко потрапив до реанімації, але так і не пішов на поправку.

Дударенко працював у структурі ДЮФШ ФК Львів із перших днів заснування школи – з гравцями 1994 року народження, а потім – із гравцями 2005 і 2008 року народження. Саме він став першим тренером форварда збірної України Романа Яремчука. Також його вихованцями стали Богдан Шуст, Григорій і Борис Баранці та Володимир Кардаш.

Онук Миколи Івановича, Олександр Дударенко виступав за Карпати.

Хетафе дотиснув Валенсію у матчі з трьома вилученнями – Яремчук зіграв п'ять хвилин