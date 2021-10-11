72-летний специалист разорвал контракт с "мушкетерами" по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

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Сколари ушел из Гремио на фоне неудачных результатов. Гранд из Порту-Алегри накануне проиграл Сантосу (0:1) и продлил безвыигрышную серию в чемпионате до четырех матчей. Гремио опустился на 19-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от спасительной позиции на 5 очков.

Сколари возглавил Гремио в июле. Этот период во главе "мушкетеров" оказался самым коротким для опытного тренера. Ранее он трижды работал с командой (1987-1988, 1993-1996 и 2014-2015 гг.) и сделал Гремио чемпионом в 1996 году и завоевал Кубок Либертадорес-1995.

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