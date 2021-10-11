72-річний фахівець розірвав контракт із "мушкетерами" за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сколарі пішов із Греміо на фоні невдалих результатів. Гранд із Порту-Алегрі напередодні програв Сантосу (0:1) та продовжив безвиграшну серію в чемпіонаті до чотирьох матчів. Греміо опустився на 19-те місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від рятівної позиції на 5 очок.

Луїс Феліпе Сколарі очолив Греміо в липні. Цей період на чолі "мушкетерів" виявився найкоротшим для досвідченого тренера. Раніше він тричі працював із командою (1987-1988, 1993-1996 і 2014-2015 рр.) і зробив Греміо чемпіоном у 1996 році та здобув Кубок Лібертадорес-1995.

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