"Взрыв, катастрофа, а виноват только я": Сколари – о позорных 1:7 от Германии на домашнем Мундиале

Бывший наставник сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари вспомнил болезненное поражение от сборной Германии (1:7) в полуфинале домашнего чемпионата мира-2014.

"Мы уступили не потому, что играли плохо, а потому, что в нескольких моментах потеряли концентрацию. Мы проиграли из-за уровня Германии. Мы проиграли, поскольку не смогли оказаться в положении, из которого бы создали трудности Германии. Не хочу искать оправданий, необычных для футбола.

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В первые 10-15 минут мы играли довольно неплохо. Игра была равной, пока Германия не забила первый мяч. После этого мы пропустили трижды за 7 минут. Мы все сломались. Ошибка одного игрока, ошибка второго. Мы не могли остановить их. Германия этим воспользовалась. Они были очень хорошей командой. Вот и все.

Это точно был самый большой взрыв, крупнейшая катастрофа, которую когда-либо переживали селесао. В 1950-м была катастрофа, но они проиграли 1:2. Из-за количества голов наше поражение совсем другое. Я стал человеком, которого больше всего ассоциируют с этой катастрофой. До сих пор. Я единственный взял на себя вину. Когда Бразилия победила в 2002-м, то я не был величайшим героем. Мы все были героями. Я ожидал, что в этот раз обвинят всех, что пресса напишет, что Бразилия проиграла. Но случилось совсем не так", – цитирует специалиста The Guardian.

Отметим, что Луис Фелипе Сколари работал со сборной Бразилии в 2001-2002 и 2012-2014 гг. Именно под его руководством латиноамериканцы стали пентакампеонами, когда победили на Мундиале в Японии и Южной Корее.

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