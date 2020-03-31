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"Взрыв, катастрофа, а виноват только я": Сколари – о позорных 1:7 от Германии на домашнем Мундиале

31 марта 23:20 14 Читати українською
"Взрыв, катастрофа, а виноват только я": Сколари – о позорных 1:7 от Германии на домашнем Мундиале
Луис Фелипе Сколари / Reuters

Бывший наставник сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари вспомнил болезненное поражение от сборной Германии (1:7) в полуфинале домашнего чемпионата мира-2014.

90’ Оскар
 
Томас Мюллер 11’
Мирослав Клозе 23’
Тони Кроос 24’
Тони Кроос 26’
Сами Хедира 29’
Андре Шюррле 69’
Андре Шюррле 79’
11’ Томас Мюллер
23’ Мирослав Клозе
24’ Тони Кроос
26’ Тони Кроос
29’ Сами Хедира
69’ Андре Шюррле
79’ Андре Шюррле
90’ Оскар

"Мы уступили не потому, что играли плохо, а потому, что в нескольких моментах потеряли концентрацию. Мы проиграли из-за уровня Германии. Мы проиграли, поскольку не смогли оказаться в положении, из которого бы создали трудности Германии. Не хочу искать оправданий, необычных для футбола.

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В первые 10-15 минут мы играли довольно неплохо. Игра была равной, пока Германия не забила первый мяч. После этого мы пропустили трижды за 7 минут. Мы все сломались. Ошибка одного игрока, ошибка второго. Мы не могли остановить их. Германия этим воспользовалась. Они были очень хорошей командой. Вот и все.

Это точно был самый большой взрыв, крупнейшая катастрофа, которую когда-либо переживали селесао. В 1950-м была катастрофа, но они проиграли 1:2. Из-за количества голов наше поражение совсем другое. Я стал человеком, которого больше всего ассоциируют с этой катастрофой. До сих пор. Я единственный взял на себя вину. Когда Бразилия победила в 2002-м, то я не был величайшим героем. Мы все были героями. Я ожидал, что в этот раз обвинят всех, что пресса напишет, что Бразилия проиграла. Но случилось совсем не так", – цитирует специалиста The Guardian.

Отметим, что Луис Фелипе Сколари работал со сборной Бразилии в 2001-2002 и 2012-2014 гг. Именно под его руководством латиноамериканцы стали пентакампеонами, когда победили на Мундиале в Японии и Южной Корее.

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Теги
Бразилия - Германия Бразилия ЧМ-2014 Луис Фелипе Сколари Луис Фелипе Сколари Мир Бразилия Бразилия
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