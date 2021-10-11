Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не собирается почивать на лаврах и продолжил погоню за очередным "Золотым мячом" в рамках квалификации к чемпионату мира-2022.

Капитан "альбиселесте" оформил странный забитый мяч против сборной Уругвая.

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Месси на 38-й минуте фирменно сместился с правого фланга в центр и черпаком забросил в штрафную. Там замкнуть передачу Лео должен был Нико Гонсалес. Однако, вингер Фиорентины не смог пробить, дезориентировал Муслеру, а мяч залетел в сетку ворот.

Для Месси этот гол стал 14-м забитым из-за пределов штрафной в 2021 году. Ни один другой игрок и даже клуб еще не покорили этот показатель.

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Messi got bored of scoring goals so decided to score with assists instead pic.twitter.com/xfojaTAXP0 — dani (@Danibarca23) October 11, 2021