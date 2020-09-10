Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обменялись памятными футболками во время встречи на Пиренеях.

"Находясь с визитом в Испании, воспользовался служебным положением, чтобы познакомиться с Романом Зозулей.

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Сказал Роману, что Украина – всегда с ним, когда на него несправедливо нападают. Как команда позади форварда. Поблагодарил Романа за то, что он всегда со своей страной", – написал Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Роман – воспитанник киевского Динамо, которому принадлежал до 2011 года. После пяти лет в Днепре переехал в Испанию. Сейчас форвард выступает в составе испанского Альбасете. По слухам, 30-летний футболист в ближайшее время может вернуться в свой родной клуб.

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