Український форвард Альбасете Роман Зозуля та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обмінялись пам'ятними футболками під час зустрічі на Піренеях.

"Перебуваючи з візитом в Іспаніі, скористався службовим становищем, аби познайомитися з Романом Зозулею.

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Сказав Роману, що Україна — завжди з ним, коли на нього несправедливо нападають. Як команда позаду форварда. Подякував Роману за те, що він завжди зі своєю країною", – написав Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Роман – вихованець київського Динамо, якому належав до 2011 року. Після п'яти років у Дніпрі переїхав до Іспанії. Нині форвард виступає у складі іспанського Альбасете. За чутками, 30-річний футболіст найближчим часом може повернутися до свого рідного клубу.

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