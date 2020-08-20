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Зозуля в Динамо: испанский журналист оценил вероятность трансфера

15:58 - Читати українською
Зозуля в Динамо: испанский журналист оценил вероятность трансфера
Роман Зозуля / Твиттер ФК Альбасете

Украинский форвард Роман Зозуля стоит перед тяжелым выбором накануне начала нового сезона.

Альбасете рассчитывает на Зозулю в грядущем сезоне, сообщил журналист AS Хуанма Севилья в комментарии "Футбол 24". При этом, клуб не исключает любого другого варианта развития событий.

Луческу хочет видеть Зозулю в Динамо, – журналист

Чтобы остаться в Альбасете, ему, возможно, придется согласиться на снижение зарплаты. Сейчас Зозуля получает больше всех в команде – примерно 500 тисяч евро в год. Ранее сообщалось, что Луческу не против видеть его в составе Динамо.

Добавим, Зозуля провел 38 матчей в прошлом сезоне Сегунды, отличился 4 голами и 3 ассистами. Контракт нападающего с Альбасете рассчитан еще на год, текущая цена за Transfermarkt – 725 тысяч евро. Зозуля воспитывался в структуре Динамо, за первую команду киевлян с 2008 по 2011-й провел 58 матчей.

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Источник: Футбол 24
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Роман Роман Зозуля Испания Сегунда Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом
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