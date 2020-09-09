Форвард Альбасете Роман Зозуля не против вернуться в киевское Динамо, в котором делал первые футбольные шаги.

Динамо заинтересовано в возвращении Романа Зозули в Киев, сообщил Андрей Шахов-младший в эфире SportarenaTV.

Отмечается, что трансфер зависит от двух факторов. Во-первых – выход киевлян в групповой раунд Лиги чемпионов. Вторым фактором станет будущее Владислава Супряги в киевском клубе.

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Также сообщается, что Зозуля изъявил желание вернуться и ждет конкретного предложения. Форвард уже контактировал с Динамо по этому поводу. Правда, разговор происходил еще до возвращения Артема Кравца в Киев, однако переговоры могут возобновиться в любой момент.

Напомним, Роман является воспитанником Динамо и принадлежал киевскому клубу до 2011 года, после чего перебрался в Днепр. Сейчас форвард выступает в составе испанского Альбасете.

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