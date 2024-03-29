"Жерсона осудили? Не удивлен. Ни, не слышал. Вот от Вас узнал. Он талантливый игрок, но не профессионал. Все, что могу о нем сказать. Где-то его жаль, что так случилось, но... Это же не впервые. Он там имел какие-то проблемы со своей девушкой-украинкой. А в этот раз, собственно, что? Домашнее насилие? Я не удивлён, я повторюсь.

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Способствовал ли я тому, чтобы Жерсона отчислили из Динамо? Да. Попросил отправить в аренду руководство Динамо я, потому что как можно рассчитывать на игрока, который не дружит с дисциплиной и не является профессионалом? Он же в любой момент может подставить", – поделился Михайличенко в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Жерсон до сих пор находится на контракте в Динамо, но уже 3 года скитается по арендам (сейчас в братиславском Словане). Недавно люксембуржца приговорили к 18 месяцам тюрьмы условно и выплатить штраф 1500 евро.

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