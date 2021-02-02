Экс-форвард ПСЖ Хесе Родригес подписал контракт с Лас-Пальмасом, сообщает официальный сайт клуба. Сегодня, 2 февраля, он пройдет медобследование, а в среду игрока представят команде.

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К слову, Хесе перешел в команду из родного города на правах свободного агента, так как французский клуб еще в декабре разорвал с ним контракт из-за секс-скандала. 27-летний нападающий подписал с Лас-Пальмасом соглашение до конца сезона и будет выступать за новый клуб в футболке под номером 9.

Напомним, Хесе – воспитанник мадридского Реала, где и начал профессиональную карьеру в 2011 году. С 2016 по 2020 годы находился в структуре ПСЖ, однако часто ездил по арендам (Сток Сити, Лас-Пальмас, Бетис, Спортинг). В текущем сезоне на счету Хесе 22 минуты в Лиге 1 в составе ПСЖ. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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