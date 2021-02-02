Поражение от Лорьяна не стала самой обидной новостью для нападающего ПСЖ Мауро Икарди за последние несколько дней.

30 января злоумышленники проникли в дом звезды ПСЖ Мауро Икарди и похитили вещей на около 400 тысяч евро, сообщает L'Equipe.

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В это время аргентинец готовился к выездному поединку против Лорьяна, где подопечные Почеттино потерпели фиаско (2:3). К счастью, в доме отсутствовала также и жена игрока Ванда Нара, поэтому никто не пострадал.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Икарди провел 9 матчей, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.

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