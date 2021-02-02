Екс-форвард ПСЖ Хесе Родрігес підписав контракт з Лас-Пальмасом, повідомляє офіційний сайт клубу. Сьогодні, 2 лютого, він пройде медобстеження, а в середу гравця представлять команді.

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До слова, Хесе перейшов у команду з рідного міста на правах вільного агента, оскільки французький клуб ще у грудні розірвав з ним контракт через секс-скандал. 27-річний нападник підписав з Лас-Пальмасом угоду до кінця сезону і виступатиме за новий клуб у футболці під номером 9.

Нагадаємо, Хесе – вихованець мадридського Реала, де й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. З 2016 по 2020 роки перебував у структурі ПСЖ, однак часто їздив по орендах (Сток Сіті, Лас-Пальмас, Бетіс, Спортінг). У поточному сезоні на рахунку Хесе 22 хвилини в Лізі 1 у складі ПСЖ. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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