Бывший вингер Шахтера Тете, ныне выступающий за Галатасарай, подал жалобу в УЕФА на стамбульский клуб, сообщает Galatasaray Gazetesi.

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Причина такого решения банальна для турецких клубов – "львы" уже два месяца не выплачивают игроку зарплату (23-летний футболист зарабатывает 4 млн евро в год). Отмечается, что Тете не единственный, кто страдает от финансового произвола – с подобными проблемами столкнулся и Уилфрид Заха, который, однако, пока не жаловался в футбольные органы.

Юмор ситуации заключается в том, что Тете в свое время фактически сбежал из Шахтера, воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров, не позволив таким образом "горнякам" получить хоть какую-то компенсацию за свой трансфер. К слову, Галатасарай ранее заявлял о желании избавиться от Тете, поскольку опасается санкций за несанкционированный переход бразильца.

Напомним, Шахтер зимой 2019 года заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. После начала войны вингер отправился в аренду: сначала выступал в составе Лиона, а затем перешел в Лестер. В конце концов, летом 2023-го он подписал с Галатасараем контракт по схеме 4+1 несмотря на действующее соглашение с Шахтером (клаусула была прописана в размере 150 млн евро). Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов.

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