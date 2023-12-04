Галатасарай рассматривает возможность продать бразильского полузащитника Тете, сообщает Fotospor.

Шахтер выбил из Тоттенхэма хорошую компенсацию за Соломона – теперь Палкин берется за дело на 150 млн

По информации источника, 23-летний вингер не впечатлил руководство стамбульского гранда своими выступлениями. Отмечается, что главный тренер "львов" Окан Бурук предоставляет футболисту игровое время только для того, чтобы показать Тете потенциальным покупателям.

Кроме того, Галатасарай опасается Шахтера, который не оставляет попыток выбить компенсацию за несанкционированный переход своего игрока. Давит на стамбульцев и ФИФА, которая настаивает на переговорах с представителем УПЛ, чтобы положительно решить проблему.

Напомним, Шахтер зимой 2019 года заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. В прошлом сезоне вингер выступал за два клуба на правах аренды: первую часть кампании провел в составе Лиона (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов), а в январе перешел в Лестер, где сыграл 14 поединков, забив один мяч (французы заработали на аренде 1 млн евро).

Впоследствии бразилец перешел в Галатасарай свободным агентом (воспользовавшись правилом ФИФА для легионеров из УПЛ), подписав контракт по схеме 4+1 несмотря на действующее соглашение с Шахтером (клаусула была прописана в размере 150 миллионов евро).

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