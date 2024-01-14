Колишній вінгер Шахтаря Тете, який нині виступає за Галатасарай, подав скаргу в УЄФА на стамбульський клуб, повідомляє Galatasaray Gazetesi.

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Причина такого рішення банальна для турецьких клубів – "леви" вже два місяці не виплачують гравцю зарплатню (23-річний футболіст заробляє 4 млн євро на рік). Зазначається, що Тете не єдиний, хто страждає від фінансового свавілля – з подібними проблемами зіткнувся і Вілфрід Заха, який, однак, поки не скаржився у футбольні органи.

Гумор ситуації полягає в тому, що Тете свого часу фактично втік з Шахтаря, скориставшись правилом ФІФА для легіонерів, не дозволивши таким чином "гірникам" отримати бодай якусь компенсацію за свій трансфер. До слова, Галатасарай раніше заявляв про бажання позбутись Тете, оскільки побоюється санкцій за несанкціонований перехід бразильця.

Нагадаємо, Шахтар взимку 2019 року заплатив Греміо за Тете 15 мільйонів євро. Після початку війни вінгер вирушив в оренду: спочатку виступав у складі Ліона, а згодом перейшов у Лестер. Зрештою, влітку 2023-го він підписав з Галатасараєм контракт за схемою 4+1 попри чинну угоду з Шахтарем (клаусула була прописана у розмірі 150 млн євро). Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів.

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