Шахтер прибыл в Турцию, где будет готовиться ко второй части сезона, сообщает пресс-служба "горняков".

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Накануне команда собралась во Львове и транзитом через польский Жешув прибыла в Белек. Вместе с главной командой на сборы отправился и Шахтер U-19. Легионеры присоединятся к "оранжево-черным" уже в месте дислокации.

К слову, тренировочный процесс за рубежом продлится до 13 февраля – Марино Пушич запланировал проведение 6 спаррингов. Все матчи можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале.

Напомним, первый официальный поединок после зимней паузы Шахтер проведет уже 15 февраля – в рамках 1/16 финала Лиги Европы "горняки" сыграют с французским Марселем.

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