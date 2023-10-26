Давиде Калабрия призвал своих партнёров по Милану оставаться дома, если они не верят в выход из группы Лиги чемпионов.

После поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов (0:3) капитан Милана Давиде Калабрия не подбирал слов в разговоре со СМИ. "Любой, кто не верит в выход из группы, может оставаться дома", – заявил тогда правый защитник "россонери". В какой-то момент в Италии посчитали, что эти слова были атакой на Стефано Пиоли.

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"Давиде был неправ, в Миланелло никто не тренируется спустя рукава", – ответил Пиоли на критику своего капитана. Позже Калабрия разъяснил свои слова тренеру, объяснив, что он хотел мотивировать и зарядить энергией своих партнёров по команде. Согласно Milan News, они разговаривали очень спокойным тоном.

Sempre Milan отмечает, что разговоры о скандале случились из-за простого недоразумения – Калабрия не имел в виду, что его товарищи по команде недостаточно стараются на тренировках.

После трёх туров Лиги чемпионов Милан занимает последнее четвёртое место в своём квартете. Команда Пиоли набрала 2 очка.

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