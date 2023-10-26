Об этой игре начали говорить еще несколько недель назад, ведь между клубами хватает нетривиальных связей. За ПСЖ выступает Джиджо Доннарумма, которого теперь ненавидит Сан-Сиро, а в Милане есть воспитанники парижан (Меньян, Адли), которым не нашлось места в родном клубе. Однако главная история касается Мбаппе. В детстве Килиан был фаном Милана и недавно говорил, что в Серии А для него существует только эта команда.

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Сейчас "россонери" не могут даже мечтать о приглашении игрока такого уровня. Приходится искать способ, как его остановить. Давиде Калабрия признавался, что Тео Эрнандес подсказал ему рецепт. Однако Стефано Пиоли это не убедило. Специалист проводил 200-й матч во главе Милана и решил переписать историю. Впервые в стартовом составе команды на матч еврокубков не появилось ни одного итальянца. Читалась ставка на то, что скорость Калюлю поможет против Мбаппе.

В теории расчет был правильным, но на практике оборона дала трещину в другом месте уже на 4-й минуте матча. Малик Чау провел второй провальный поединок подряд. С Ювентусом немца удалили, сегодня все ограничилось желтой. В этом весь Милан в первом тайме. "Россонери" не успевали за подопечными Луиса Энрике. Все пожары тушили в последний момент. Очевидно, что так долго продолжаться не могло. Новый провал в центре поля, и Заир-Эмери разогнал атаку для Мбаппе. Килиан финтами уложил на газон Томори и открыл счет.

А вот парижане главную звезду соперника закрыли наглухо. Рафа Леау всего дважды напомнил, что находится на поле. Португалец неудачно пробил с неудобной позиции и посадил на желтую карточку Хакими. В то же время это лучшие моменты Милана, игроки которого в первом тайме не нанесли ни одного удара в створ ворот Доннаруммы.

Как весело начался второй тайм. Открытый футбол, встречные курсы. В таком футболе все решает мастерство, а ПСЖ в этом имеет огромное преимущество. VAR помог гостям, не позволив засчитать гол Дембеле после контратаки. Сразу был шанс сравнять, но Пулишич и Жиру не смогли разобраться с одиноким голкипером. Так что вместо равного счета Милан получил второй гол. Коло Муани добил после того, как Меньян спас от выстрела Усмана.

Следующего оживления дождались после ряда замен. Леау слишком долго готовил удар, позволив себя накрыть. На противоположном конце поля у игроков атаки таких проблем не было. Они разыгрывали, пока кто-то не получал возможность замкнуть без сопротивления. Так Мбаппе должен был оформить дубль, но невероятный сейв совершил Меньян. Это лишь отсрочило необратимое. Последний гвоздь в гроб "россонери" забил Кан Ли Ин. Рамуш махнул над мячом и отвлек внимание, так что корейцу просто оставалось направить мяч в незащищенные ворота. Разгром!

Благодаря этой победе ПСЖ закрепился в статусе лидера группы F. У парижан шесть зачетных пунктов. Далее расположились Ньюкасл и дортмундская Боруссия, у которых по четыре очка. Милан упал на последнее место, за три тура группового этапа Лиги чемпионов не забив ни одного мяча.

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