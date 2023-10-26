Давіде Калабрія закликав своїх партнерів по Мілану залишатися вдома, якщо вони не вірять у вихід із групи Ліги чемпіонів.

Після поразки від ПСЖ у Лізі чемпіонів (0:3) капітан Мілана Давіде Калабрія не добирав слів у розмові зі ЗМІ. "Той, хто не вірить у вихід із групи, може залишатися вдома", – заявив тоді правий захисник "россонері". У якийсь момент в Італії вирішили, що ці слова були атакою на Стефано Піолі.

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"Давіде був неправий, у Міланелло ніхто не тренується абияк", – відповів Піолі на критику свого капітана. Пізніше Калабрія роз'яснив свої слова тренеру, пояснивши, що він хотів мотивувати і зарядити енергією своїх партнерів по команді. Згідно з Milan News, вони розмовляли дуже спокійним тоном.

Sempre Milan зазначає, що розмови про скандал трапилися через просте непорозуміння – Калабрія не мав на увазі, що його товариші по команді недостатньо стараються на тренуваннях.

Після трьох турів Ліги чемпіонів Мілан посідає останнє четверте місце у своєму квартеті. Команда Піолі набрала 2 очки.

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