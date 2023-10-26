Милан упустил несколько шансов на старте встречи, а вот ПСЖ на 32-й минуте был летальным. 17-летний Заир-Эмери с большим сопротивлением Рейндерса протянул мяч и отдал Мбаппе, который идеально пробил в нижний угол.

ПСЖ разгромил беспомощный Милан – Пиоли переписал историю, но провалил дуэль против Луиса Энрике

После перерыва Коло Муани и Кан Ин Ли довели дело до разгрома Милана – 3:0. "Россонери" стали первой итальянской командой, не сумевшей забить в 5 матчах ЛЧ подряд (серия тянется еще с полуфинала прошлого сезона). Правда, в основе на ПСЖ не было ни одного итальянца.