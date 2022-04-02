Главный арбитр встречи Кристиан Дингерт высказался по поводу эпизода в поединке 28-го тура Бундеслиги между Фрайбургом и Баварией, когда на поле находились сразу 12 представителей мюнхенцев.

"Это была очень запутанная ситуация. Шла двойная замена Баварии, сначала на табло был показан неправильный номер, поэтому Коман не понял, что его зовут. Из-за этого на поле недолго находился двенадцатый игрок.

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Мы это заметили и остановили игру, потом посовещались друг с другом и продолжили матч. Это раздражает нас, ведь эпизод оказался в центре внимания. Мы, арбитры, отметим это в отчете матча.

Двенадцать футболистов были на поле в течение 15-16 секунд. За это время не было забито ни одного гола. Опять же мы отметим это, а все остальное будет решать Немецкий футбольный союз", – заявил Дингерт после матча.

Также 41-летний рефери добавил, что ошибка была допущена менеджером мюнхенцев Кэтлин Крюгер. Она якобы перед заменой назвала старый номер Кингсли Комана, а не новый (29 вместо 11).

Заметим, у Фрайбурга, который в итоге уступил со счетом 4:1, есть время до понедельника, чтобы подать апелляцию в соответствующие органы.

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