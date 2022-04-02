В субботу 28-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 28-й тур

Фрайбург – Бавария – 1:4

Голы: Петерсен, 63 – Горецка, 57, Гнабри, 73, Коман, 82, Забитцер, 90+6

Байер – Герта – 2:1

Голы: Аларио, 35, Беллараби, 40 – Дарида, 43

Айнтрахт – Гройтер Фюрт – 0:0

Арминия – Штутгарт – 1:1

Голы: Крюгер, 60 – Калайджич, 25 (пен.)

Хоффенхайм – Бохум – 1:2

Голы: Раум, 54 – Асано, 28, 59

Боруссия Д – РБ Лейпциг – начало матча в 19:30

Унион минимально победил Кёльн

Бавария в непростом матче одолела крепкий Фрайбург. Основные события развивались во втором тайме. Команды обменялись голами после перерыва, а за 15 минут до завершения матча Гнабри склонил чашу весов в пользу мюнхенцев. Впоследствии Коман фактически снял вопрос о победителе, как вдруг арбитр остановил игру. В составе гостей на поле оказалось 12 игроков (Толиссо не успел покинуть поле, в то время как Зюле уже вышел). Поразмыслив, судья продолжил поединок, и "Ротен" уже в добавленное время удалось забить в четвертый раз. Уверенная победа, которая, в результате, может завершиться техническим поражением для подопечных Нагельсманна.

Байер продолжает оставаться на третьей строчке. Чтобы не подпускать к себе РБ Лейпциг – "фармацевтам" нужно было победить Герту, с чем они успешно справились еще до перерыва.

Хоффенхайм на своем поле неожиданно уступил Бохуму. Героем матча стал Такума Асано, записавший на свой счет хет-трик. Один гол арбитр, правда, не засчитал, но и дубля японского нападающего оказалось достаточно, чтобы рурцы набрали три пункта.

В еще двух матчах соперники расписали ничьи. И если Арминия смогла спастись в поединке со Штутгартом, то худшая команда Бундеслиги – Гройтер Фюрт – на выезде вырвала очко у Айнтрахта.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ