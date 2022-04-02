Мюнхенцы тотально превосходили визави и доводили матч до победы. Но на 85-й минуте арбитр Кристиан Дингерт приостановил игру. Оказалось, что Юлиан Нагельсманн выполнил замены в четыре окна, когда разрешено использовать только три. После коротких раздумий игра продолжилась.

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В то же время, официальный сайт Бундеслиги пишет, что на поле 17 секунд находились сразу 12 игроков мюнхенцев. Никлас Зюле был на газоне, когда Коррентен Толиссо еще не успел его покинуть. Это подтверждает и скриншот трансляции (футболисты "ротен" в черном).

Инцидент будет точно рассматриваться в соответствующих органах Бундеслиги. Согласно регламенту, команде Юлиана Нагельсманна грозит техническое поражение вместо одержанной победы.

Это еще и поможет возродить интригу в чемпионате. Если Боруссия Дортмунд обыграет РБ Лейпциг, а Баварии снимут три очка, то разница между командами на вершине турнирной таблицы составит всего 3 зачетных балла.

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