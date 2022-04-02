Головний арбітр зустрічі Крістіан Дінгерт висловився щодо епізоду в поєдинку 28-го туру Бундесліги між Фрайбургом та Баварією, коли на полі перебували одразу 12 представників мюнхенців.

"Це була дуже заплутана ситуація. Йшла подвійна заміна Баварії, спершу на табло був показаний неправильний номер, тому Коман не зрозумів, що кличуть його. Через це на полі недовго перебував дванадцятий гравець.

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Ми це помітили й зупинили гру, потім порадились один з одним і продовжили матч. Це дратує нас, адже, епізод опинився у центрі уваги. Ми, арбітри, відзначимо це у звіті матчу.

Дванадцять футболістів були на полі протягом 15-16 секунд. За цей час не було забито жодного гола. Знову ж таки, ми зазначимо це, а все інше вирішуватиме Німецький футбольний союз", – заявив Дінгерт після матчу.

Також 41-річний рефері додав, що помилка була допущена менеджеркою мюнхенців Кетлін Крюгер. Вона нібито перед заміною назвала старий номер Кінгслі Комана, а не новий (29 замість 11).

Зауважимо, Фрайбург, який у підсумку поступився із рахунком 4:1, має час до понеділка, щоб подати апеляцію у відповідні органи.

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